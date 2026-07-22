Степашин поддержал включение книг об СВО в школьную программу Экс-премьер РФ Степашин призвал не ждать конца СВО для издания книг

Москва22 июл Вести.Министерство просвещения РФ включило книги о Специальной военной операции, Великой Отечественной войне и выдающихся исторических деятелях в официальный список патриотической литературы для школьников.

Произведения распределены по трем возрастным группам, пишет KP.RU. Для учеников 5–9-х классов предусмотрен раздел "За наших", в который вошли книги "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО".

Решение ведомства в эфире радио "Комсомольская правда" поддержал бывший премьер-министр России, генерал-полковник в отставке Сергей Степашин. Он подчеркнул, что государству не следует ждать окончания спецоперации, чтобы знакомить детей с этими произведениями.

По мнению Степашина, в условиях активного информационного противодействия в интернете, где предпринимаются попытки исказить цели СВО, оперативное внедрение правдивой литературы в школьную программу жизненно необходимо. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны знаковые книги и фильмы также создавались непосредственно в годы сражений, формируя патриотическое сознание граждан.