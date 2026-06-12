Москва12 июн Вести.Воспитание детей является важным для формирования общества, отметил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

В этой связи он напомнил любимую фразу своего отца - писателя Сергея Михалкова.

Мой отец недаром сказал фразу, которая стала крылатой: "Сегодня - дети, завтра – народ". Сколько копий было сломано в спорах о том, как воспитывать детей, что им давать, что не давать, что можно, чего нельзя и так далее. Конечно, это вопрос краеугольный, потому что, по большому счету, действительно, и родители, школа, общение, товарищи, двор, улица, телевидение, интернет - это все так или иначе то, во что дети погружены и на чем они будут фиксировать свое внимание, что будет им интересно. От этого зависит, какими они вырастут людьми сказал он

Ветераны СВО могут быть полезны в патриотическом воспитании молодежи, добавил Михалков.

Борьба за воспитание, за умы детей – "это новый фронт" - эти слова, что очень важно, сказаны нашим президентом выпускникам программы "Время героев". По сути, это программа, которая рассчитана на то, чтобы возникала, воспитывалась в нашей стране новая элита, новое поколение управленцев, губернаторов, людей, отвечающих за будущее нашей страны. И совершенно естественно, что в основном это ветераны, прошедшие СВО. Это люди, которые должны развивать и двигать дальше то, что они защищали на поле боя. И недаром именно о детях говорит президент, общаясь с этими людьми, потому что именно эти люди должны воспитывать будущее поколение сказал Михалков

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что у бойцов СВО, участников образовательной программы "Время героев" есть особое чутье на искренность, и их патриотизм служит на пользу стране.