Москва7 июл Вести.В Москве открылся мемориальный кабинет советского и российского писателя, поэта, драматурга и автора гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова. Его сын режиссер Никита Михалков в интервью ИС "Вести" отметил, что это событие означает, что его отец достоит этой памяти.

Мемориальный кабинет расположился в штаб-квартире Союза писателей, который автор возглавлял почти 20 лет. Теперь в историческом здании можно увидеть экспозицию, посвященную жизни и творчеству Михалкова: фотографии, награды, личные вещи, книги с автографами.

То, что открывается мемориальный кабинет спустя столько лет значит, что он [Сергей Михалков] живет, что он достоин этой памяти. И эта память дает право и возможность быть убежденным в том, что то, что он сделал в своей жизни, это сделано надолго подчеркнул Никита Михалков

Ранее режиссер напомнил крылатое изречение отца в авторской программе "Бесогон ТВ". "Сегодня – дети, завтра – народ", - сказал Михалков в контексте важности воспитания детей для формирования общества.