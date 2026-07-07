Мединский рассказал об идее открытия мемориального кабинета Сергея Михалкова Мединский об открытии кабинета Сергея Михалкова: нет ничего хуже беспамятства

Москва7 июл Вести.Открытие мемориального кабинета писателя Сергея Михалкова – дань памяти тем, кто создал литературу и культуру России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Сегодня в Москве в штаб-квартире Союза писателей открылся мемориальный кабинет советского и российского писателя, поэта и драматурга Сергея Михалкова, а в мае - рабочий кабинет писателя-фронтовика Юрия Бондарева.

Это была моя идея создать мемориальные рабочие кабинеты Михалкова и Бондарева. Потому что мы стоим на плечах титанов. Самое главное – это помнить, кому мы обязаны. Самое главное – не забывать тех, кто, собственно, все это создал: нашу литературу, нашу культуру, нашу страну. Нет ничего хуже беспамятства. Это касается всего. Не только культуры, но и политики отметил помощник президента

Сергей Михалков и Юрий Бондарев в разное время возглавляли Союз писателей России (РСФСР).

В мемориальном кабинете Юрия Бондарева среди экспонатов есть писательское удостоверение Бондарева, подписанное Сергеем Михалковым.