Москва13 мая Вести.В штаб-квартире Союза писателей России открыли мемориальный кабинет писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский отметил, что кабинет получился "живым", сообщает ИС "Вести".

Кабинет Юрия Бондарева в Союзе писателей, в котором он проработал 20 лет, теперь стал мемориальным.

Такой живой мемориальный кабинет – это то, что сам Юрий Васильевич захотел бы [сделать]. Будет со стен своими живыми вещами подсказывать, указывать, поправлять отметил Мединский

Помощник президента России добавил, что в кабинете будут проходить встречи, дискуссии и совещания.

Юрий Бондарев был участником Сталинградской битвы и одним из основоположников "лейтенантской прозы". Он – автор произведений, по многим из которых сняли шедевры советского кино. Его "Горячий снег" или "Батальоны просят огня" и сегодня остаются в списке самых читаемых книг о Великой Отечественной войне.