Москва7 июл Вести.Режиссер Артем Михалков в интервью ИС "Вести" рассказал, как в детстве изучал домашнюю библиотеку деда - писателя Сергея Михалкова.

Сегодня в Москве в штаб-квартире Союза писателей открылся мемориальный кабинет советского и российского писателя, поэта, драматурга и автора гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова, который более 20 лет возглавлял Союз писателей.

Когда приезжал дед, это было большим событием. Помню, стоял огромный комод с его книгами. Наталья Петровна, бабушка моя, прятала от детей ключ от этого комода. А внутри комода были все его издания, все его книги. Их было очень много. Мы открывали этот комод. И было очень важно для нас, маленьких внуков, смотреть его книги, изучать разные издательства. Это было очень важно, потому что, мне кажется, в этот момент мы соединялись со стихами, с дедом поделился Артем Михалков

В экспозицию вошли фотографии, книги и рукописи, личные вещи и фигурки одного из самых узнаваемых персонажей его произведений - дяди Степы. На одном из стеллажей размещен "Автограф века" с рукописным стихотворением автора, одна из первых пластинок и запись нот гимна Советского Союза, в витрине рядом - костюм писателя, а под стеклом рядом с рабочим столом - копии государственных наград Михалкова.