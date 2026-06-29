Москва29 июн Вести.В штаб-квартире Союза писателей открылась выставка, посвященная наследию Ивана Бунина. Свой комментарий по поводу открытия экспозиции информационной службе "Вести" дал помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Сообщается, что в экспозицию вошла переписка нобелевского лауреата с французской писательницей Банин. Уникальный архив сохранила и передала государству искусствовед и филолог Светлана Володина.

Союз писателей был создан в 1934 году. И вот в этом здании – здесь историческое здание Союза писателей РСФСР – работали великие представители русской советской литературы. Здесь мемориальные кабинеты Шолохова, Бондарева. Скоро откроем кабинет Сергея Михалкова. Вот среди тех, кто мог бы оказаться в ряду Союза писателей, конечно, особое место занимает Бунин. Но наша история – тяжелая вещь. И нобелевский лауреат, один из символов русской литературы, в эти годы оказался за рубежом. Тогда, в сорок шестом, к нему приезжал Константин Симонов, уговаривал вернуться – не получилось. Но мы очень рады, что сегодня, пусть символически, в форме своей личной переписки, уникальных личных писем, которые чудом сохранились благодаря нескольким женщинам – подвижницам русской культуры, – вот в таком виде великий Бунин оказался там, где ему и должно быть, – в стенах Союза писателей России