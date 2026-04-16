Москва16 апр Вести.Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал изменение национальности художника Ильи Репина в финском художественном музее "Атенеум" на "украинца".

Глупые безграмотные люди будут всегда сказал Мединский журналистам

Он добавил, что пока существуют такие люди, тенденция будет продолжаться, однако выразил уверенность, что "со временем мир станет умнее".

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов также высказался о смене национальности художника Репина, заявив, что русофобия в Финляндии достигла стадии абсурда и затронула сферу культуры.

Илья Репин родился в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. Он работал в Москве, Санкт-Петербурге, а также в европейских столицах.