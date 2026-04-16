Москва16 апрВести.Русофобия в Финляндии достигла стадии абсурда, выразившись в "смене" национальности художника Ильи Репина. Об этом посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил ТАСС.
По его словам, антироссийская политика затронула и сферу культуры.
Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея "Атенеум" указывать впредь национальность Ильи Репина как "украинец"приводит агентство слова дипломата
Илья Репин родился в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. Он работал в Москве, Санкт-Петербурге, а также в европейских столицах.
Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия остается одним из самых ярых сторонников киевского режима.