Посол Кузнецов: в Финляндии назвали Репина украинским художником

Москва16 апр Вести.Русофобия в Финляндии достигла стадии абсурда, выразившись в "смене" национальности художника Ильи Репина. Об этом посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил ТАСС.

По его словам, антироссийская политика затронула и сферу культуры.

Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея "Атенеум" указывать впредь национальность Ильи Репина как "украинец" приводит агентство слова дипломата

Илья Репин родился в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. Он работал в Москве, Санкт-Петербурге, а также в европейских столицах.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия остается одним из самых ярых сторонников киевского режима.