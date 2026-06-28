Москва28 июн Вести.Поэт Федор Тютчев в одной из последних записок обращался к своей невестке. О содержании письма ИС "Вести" рассказал прапраправнук Тютчева Василий Бегинин.

Он показал предметы быта, которыми пользовался поэт при жизни. Они представлены в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново". Подмосковная усадьба включена в маршрут "Москва усадебная", который можно пройти с 30 мая по 6 сентября 2026 года.

Здесь (в музее. – Прим. ред.) мы видим свечи, которые последний раз зажигались рукой самого поэта, и перо с высохшими чернилами, которым он подписал одну из последних своих записок в жизни. Она была обращена его невестке, супруге [его сына] Ивана Ольге Николаевне. Он ее поздравлял с рождением своего внука Феди, радуясь, что он не последний Федор Иванович в семье… Нам осталось от него домино прекрасное на тему "Мертвых душ" и "Ревизора", это шаржевые изображения героев этих произведений. А также костяная чесалочка для спины, очень приятный элемент поделился потомок поэта

Прапраправнук Тютчева работает в усадьбе экскурсоводом, рассказал директор музея-заповедника Александр Богатырев.

Это единственная в Подмосковье усадьба, в которой имеют возможность проживать прямые потомки владельцев. Василий Евгеньевич Бегинин трудится во благо русской культуры, работает здесь в музее экскурсоводом отметил он

В 2028 году исполняется 225 лет со дня рождения Тютчева. Президент России Владимир Путин заявлял, что эту дату нужно отметить достойно.