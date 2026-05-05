Правнук доктора Боткина из Франции: я чувствую себя русским

Правнук доктора Боткина из Франции заявил, что чувствует себя русским Правнук доктора Боткина из Франции: я чувствую себя русским

Москва5 мая Вести.Правнук доктора Евгения Боткина Жан Смаллвоод из Франции заявил ИС "Вести", что бабушка передала ему культуру, благодаря которой он чувствует себя русским.

По его словам, бабушка всегда говорила, что Россия – самая красивая страна в мире.

Телевизора не было, мы все вечера проводили за чтением и в разговорах о России, мы смотрели советские фильмы [в кинотеатре]. Никогда она ничего плохого не говорила о режиме. Бабушка передала культуру, благодаря которой я чувствую себя русским сказал Жан Смаллвоод

Ранее правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили, проживающий в Грузии, заявил, что не хотел бы захоронения его прадеда на родовом кладбище.