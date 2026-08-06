Москва6 авгВести.Внук французского президента 1959-1969 годов, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал о росте числа европейцев, которые хотят переехать в Россию.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что европейцы не находят себе места в своих странах, которые покинули семейные ценности и духовность.
Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россиюсказал де Голль
Он также с сожалением констатировал проблему педофилии во Франции, говоря о детском воспитании и безопасности.
К сожалению, педофилия - это бич. Каждую неделю происходят подобные драматичные инцидентыотметил де Голль
Ранее Пьер де Голль сообщил, что хочет переехать в Россию на постоянное жительство. Он отметил доброту россиян и их готовность прийти на помощь.
Между тем посол РФ в Вене Андрей Грозов рассказал, что после указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях в страну переехали около 50 иностранных граждан.