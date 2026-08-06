Внук де Голля заявил, что все больше европейцев хотят переехать в Россию

Внук де Голля: все больше европейцев хотят переехать в РФ Внук де Голля заявил, что все больше европейцев хотят переехать в Россию

Москва6 авг Вести.Внук французского президента 1959-1969 годов, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал о росте числа европейцев, которые хотят переехать в Россию.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что европейцы не находят себе места в своих странах, которые покинули семейные ценности и духовность.

Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россию сказал де Голль

Он также с сожалением констатировал проблему педофилии во Франции, говоря о детском воспитании и безопасности.

К сожалению, педофилия - это бич. Каждую неделю происходят подобные драматичные инциденты отметил де Голль

Ранее Пьер де Голль сообщил, что хочет переехать в Россию на постоянное жительство. Он отметил доброту россиян и их готовность прийти на помощь.

Между тем посол РФ в Вене Андрей Грозов рассказал, что после указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях в страну переехали около 50 иностранных граждан.