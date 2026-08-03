Грозов: после указа Путина о ценностях в Россию переехали 50 австрийцев

Посол сообщил о переехавших в РФ после указа о ценностях иностранных гражданах Грозов: после указа Путина о ценностях в Россию переехали 50 австрийцев

Москва3 авг Вести.После указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях в страну переехали около 50 иностранных граждан.

Об этом РИА Новости рассказал посол в Вене Андрей Грозов.

Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы заявил дипломат

Грозов подчеркнул, что российская сторона отмечала стабильный интерес со стороны именно жителей Австрии после указа президента от августа 2024 года, который установил упрощенный порядок въезда и проживания в России для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Кроме того, указ распространяется на иностранцев, которые сталкиваются с давлением на родине из-за несогласия с политикой своих государств.