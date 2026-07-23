Москва23 июл Вести.Российское посольство в Брюсселе фиксирует растущий интерес со стороны граждан Бельгии к "визам традиционных ценностей", предназначенным для въезда в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

По информации, полученной от представителя дипмиссии, в рамках этой программы в 2025 году было выдано семнадцать виз.

За первые шесть месяцев 2026 года бельгийцам уже оформлено девять таких виз, заключается в публикации.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал пустыми слухами и полным бредом утверждения в ряде СМИ, что в России якобы намерены ввести "выездные визы" для граждан.