Слуцкий назвал слухи о введении в России выездных виз "страшилками" и бредом

Слуцкий назвал полным бредом утверждения о планах ввести в России выездные визы Слуцкий назвал слухи о введении в России выездных виз "страшилками" и бредом

Москва21 июл Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал пустыми слухами и полным бредом утверждения в ряде СМИ, что в России якобы намерены ввести "выездные визы" для граждан.

По его словам, которые приводит ТАСС, никто не допустит введения таких мер.

Это полный бред, не знаю, кто распространяет эти вредные страшилки сказал Слуцкий

Лидер ЛДПР подчеркнул, что для России, в отличие от западных политиков, свобода перемещения – не пустой звук.

В МИД РФ 14 июля также опровергали информацию о якобы введении "выездных виз" для россиян.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова называла подобные сообщения ахинеей и "классикой иноагентства", поскольку информацию о "выездных визах" распространили издания со статусом иноагента в России.