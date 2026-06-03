Вулин: сербы не такой народ, чтобы вводить визы для россиян

Вулин: Сербия не намерена вводить визы для россиян Вулин: сербы не такой народ, чтобы вводить визы для россиян

Москва3 июн Вести.Сербия не введет визы для россиян, потому что сербы "не такой народ", заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин​​​ в интервью РИА Новости.

Вулин не верит в то, что сербское правительство может однажды сделать нечто подобное.

Конечно, сербское правительство не сделает этого. Мы – нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы слишком малая нация для такой большой подлости приводит РИА Новости слова Вулина

Президент Сербии Александр Вучич также отверг возможность введения виз для россиян.

Между тем глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона парламента Сербии Драган Станоевич заявил, что под давлением Европейского союза (ЕС) некоторые сербские политики усилили антироссийскую риторику. Станоевич назвал их поведение стремлением выслужиться перед Брюсселем и подчеркнул, что этих политиков "никто и не слушает".