Вулин: большинство сербов не хотят быть частью антироссийской истерии Вулин рассказал об отношении сербов к антироссийской истерии

Москва4 июн Вести.Большинство сербов не хотят становиться частью антироссийской истерии. Об этом сообщил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

В беседе с РИА Новости он отметил, что перед большим конфликтом всегда появляется некая истерия и фобия. Вулин напомнил, что перед Первой мировой войной это была сербофобия.

Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии заявил Вулин

Он также подчеркнул, что Сербия не введет визы для россиян, потому что сербы "не такой народ".

Ранее Вулин рассказал, что Россия является одной из важнейших стран мира, и пытаться изолировать ее глупо. Он добавил, что ценности РФ близки и сербам.