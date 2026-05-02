Спрос у россиян на оформление загранпаспортов в Зальцбурге вырос в несколько раз

У россиян в Зальцбурге вырос спрос на оформление загранпаспортов Спрос у россиян на оформление загранпаспортов в Зальцбурге вырос в несколько раз

Москва2 мая Вести.Спрос у россиян на оформление загранпаспортов в консульстве РФ в австрийском Зальцбурге вырос в несколько раз. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Помимо оформления загранпаспортов россияне обращаются в консульство по вопросам нотариальных действий, гражданства и получения справок, отметил дипломат.

В 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом – с 1100 до 2750 рассказал Черкашин, отметив, что схожая динамика наблюдается и по другим действиям

Растет спрос и со стороны австрийцев на российские визы. Самой востребованной категорией стали электронные визы – в 2025 году ими воспользовались более 2 тыс. граждан Австрии, сообщил генконсул. Он уточнил, что в РФ австрийцы едут как туристы или же для встречи с родственниками и друзьями.

Как ранее сообщал российский посол в Вене Андрей Грозов, выросший спрос россиян на биометрические загранпаспорта в Австрии объясняется непризнанием Чехией и Польшей, через которые соотечественники часто путешествуют в РФ, обыкновенных загранпаспортов.