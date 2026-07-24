Москва24 июл Вести.Граждане РФ по сравнению с мартом 2026 года стали почти в два раза чаще искать в интернете сроки изготовления загранпаспорта. Это следует из данных Yandex Wordstat.

Так, самый популярный вопрос по этой теме – "сколько делается загранпаспорт". За июнь 2026 года этот запрос в Яндексе набрали 56 267 раз. При этом месяцем ранее запросов было 41 292, а в марте – 25 880.

Ранее в сети появились слухи о том, что теперь в РФ действуют ограничения при оформлении загранпаспортов: якобы подать документы можно только через мессенджер MAX. Однако в МФЦ опровергли эту информацию. Там напомнили, что оформить паспорт для выезда за границу можно несколькими способами, и запись через чат-бот в MAX – один из них.