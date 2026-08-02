МИД России опроверг слухи о запрете на оформление загранпаспортов через МФЦ МИД России не подтвердил слухи о запрете оформления загранпаспортов через МФЦ

Москва2 авг Вести.В Министерстве иностранных дел РФ опровергли слухи, распространявшиеся в сети, о том, что россияне не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ ввиду вступивших в силу регламентов МИД. Об этом сообщает ТАСС.

В дипведомстве объяснили, что нововведения затронули только тех граждан, которые планируют служебную командировку за границу от организации, зарегистрированной в МИД, и через нее же обращаются за услугой в министерство.

Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи заграничных паспортов только этой категории граждан сказали там

В ведомстве уточнили, что все остальные граждане РФ, проживающие на российской территории, для оформления загранпаспорта могут обратиться в территориальные подразделения МВД "посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ".

Ранее на официальном портале правовой информации были обнародованы два приказа МИД, устанавливающие новый порядок оформления и выдачи загранпаспортов дипведомства. Там содержались пункты с формулировкой о том, что получение документов через МФЦ не предусматривается. По этой причине в Сети начали распространяться ложные слухи о том, что изменения могут коснуться всех россиян, которые намерены оформить документ через многофункциональные центры.

Ранее стало известно, что с начала 2027 года в загранпаспорта граждан РФ перестанут вносить данные о детях.