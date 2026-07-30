В МИД назвали ерундой фейки о введении выездных виз Захарова назвала чудовищной ерундой фейки о введении выездных виз для россиян

Москва30 июл Вести.Распространившаяся в СМИ информация о том, что Министерство иностранных дел России якобы разрабатывает закон о выездных визах для россиян, является "чудовищной ерундой". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину.

Дипломат подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство не занимается контролем тех, кто уехал из страны.

Это чудовищная ерунда, которая в основном появилась в 2014 году и после 2014 года раз в 2-3 года, когда люди подзабывают это, вытряхивается в основном через иноагентские СМИ и вбрасывается сказала Захарова

В МИД России ранее уже опровергали информацию о якобы введении выездных виз для россиян. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя эти сведения, называл их "пустыми слухами" и "полным бредом".