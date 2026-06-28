В МФЦ опровергли слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов

"Мои Документы" опровергли слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов В МФЦ опровергли слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов

Москва28 июн Вести.Московские центры "Мои Документы" опровергли сведения о том, что загранпаспорт можно оформить только через мессенджер MAX.

В пресс-службе подчеркнули, что подать документы можно несколькими способами.

Информация о том, что оформить заграничный паспорт можно только через мессенджер МАКС не соответствует действительности сообщается в с Telegram-канале офисов "Мои документы".

Граждане, как отмечается, могут подать электронное заявление на ЕПГУ и после его проверки оформить предварительную запись в отделения Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, где им сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.

Заявление можно оформить в центрах госуслуг, но также потребуется предварительная запись в чат-боте "Мои Документы Москвы" в МАКС на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину говорится в сообщении

Ранее стало известно, что Гознак ведет разработку новых технологий, способных повысить степень защиты биометрических паспортов и других документов. Генеральный директор предприятия Аркадий Трачук отметил, что идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов.