Москва22 июн Вести.Гознак ведет разработку новых технологий, способных повысить степень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук.

Идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Например, при выдаче биометрического паспорта на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки сказал руководитель Гознака

Глава предприятия отметил, что в настоящее время изучается возможность использования аналогичных технологий в композитных материалах. По его словам, уже проведенные испытания продемонстрировали перспективные результаты.

Трачук выразил надежду, что проект удастся довести до промышленного образца до конца текущего года. По его словам, в случае успешного завершения разработки новые материалы смогут применяться, в частности, при выпуске ID-карт.

На прошлой неделе руководитель Гознака рассказал, как цифровой рубль изменит использование наличных. Ранее онподчеркивал, что отказываться от бумажных денег в России не собираются.