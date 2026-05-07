В "Гознаке" заявили, что не планируют полностью отказываться от наличных денег

"Гознак" опроверг возможный отказ от налички в пользу цифрового рубля В "Гознаке" заявили, что не планируют полностью отказываться от наличных денег

Москва7 мая Вести."Гознак" не намерен полностью отказываться от наличных денег и смещать акцент на криптовалюты и цифровые финансовые активы. Об этом в интервью Радио РБК сообщил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук.

Трачук подчеркнул, что желание пользователей и заказчиков — чтобы наличные и паспорта оставались в физическом виде.

Мы в виртуальную плоскость точно не перейдем полностью сказал он

Трачук допустил, что в перспективе цифровой рубль сможет составить конкуренцию наличным деньгам. Однако он затруднился предположить, когда именно это может произойти.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение цифровой валюты не заменит наличных денег. По ее словам, процесс будет постепенным и максимально удобным, что граждане могли сделать выбор в пользу цифрового рубля самостоятельно.