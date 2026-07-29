МВД: в загранпаспорта россиян с 2027 года перестанут вносить данные о детях

В загранпаспорта россиян с 2027 года перестанут вносить данные о детях МВД: в загранпаспорта россиян с 2027 года перестанут вносить данные о детях

Москва29 июл Вести.С начала 2027 года процедура оформления заграничных паспортов в России будет скорректирована. Как сообщили в миграционном управлении МВД, из бланков документов полностью исключат графы "Личный код" и "Учетная запись", а практика внесения данных о детях на страницы паспорта родителя прекратится.

В ведомстве уточнили, что упраздняемые разделы утратили актуальность для современной правовой системы. Кроме того, обновится машиносчитываемая зона документа - это требование Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В результате изменится буквенный шифр, обозначающий тип паспорта: PP - стандартный общегражданский загранпаспорт (ранее P), PD - дипломатический документ (ранее D), PO - служебный паспорт (ранее S).

Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях рассказали в миграционном управлении МВД

В Министерстве внутренних дел пояснили, что данные изменения напрямую связаны с федеральным законом от апреля 2026 года, который упразднил государственную пошлину за внесение сведений о детях в загранпаспорта.

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, эта мера направлена на обеспечение права граждан России на свободу передвижения. Поводом послужили многочисленные инциденты, когда российским семьям отказывали во въезде в ряд европейских государств из-за отсутствия у несовершеннолетних собственного заграничного паспорта, даже при наличии соответствующей отметки в документе родителя.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать в интернете сроки изготовления загранпаспорта.