В загранпаспортах россиян с 2027 года отменят записи о детях Путин подписал законы об отмене записи о детях в российских загранпаспортах

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на отмену в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях. Соответствующие нормы размещены на официальном сайте опубликования правовых актов.

Кроме того, в Налоговый кодекс были внесены изменения, согласно которым упраздняется пошлина размером в 500 рублей на внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет.

Авторы закона пояснили, что внесение изменений в загранпаспорт не пользовалось популярностью среди россиян. Согласно официальным данным МВД, последние пять лет только около 2,5 тысяч человек ежегодно обращались в органы за подобной услугой.

С 20 января в России вступили в силу изменения, согласно которым дети и подростки в возрасте до 14 лет могут въезжать в страну и выезжать из нее только по заграничному паспорту.