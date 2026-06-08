В АТОР перечислили требования к загранпаспорту для популярных стран в 2026 году

В АТОР рассказали о требованиях к загранпаспорту в 2026 году В АТОР перечислили требования к загранпаспорту для популярных стран в 2026 году

Москва8 июн Вести.Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в 2026 году различаются. Где-то нужен запас в 3 месяца, где-то – в 6, а иногда достаточно, чтобы паспорт был действителен только на время поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

Собираетесь за границу? Перед покупкой билетов стоит проверить не только срок отпуска, но и срок действия загранпаспорта. Для разных стран требования отличаются говорится в публикации АТОР

Для поездки в Турцию загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, Таиланда и большинства стран Азии требуется запас не менее полугода.

Для Черногории и стран Шенгенской зоны нужен запас не менее 3 месяцев после даты выезда. А для Грузии, Маврикия, Сейшел и Японии достаточно, чтобы документ был действителен на весь период пребывания.

Эксперты напоминают: в большинстве случаев проблемы возникают еще в ходе регистрации в аэропорту. Если срок действия паспорта не подходит под требования страны, авиаперевозчик может не пустить пассажира на рейс.

Путешественникам советуют заранее изучить правила въезда и проверить, сколько чистых страниц осталось в загранпаспорте.