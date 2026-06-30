МВД: достигшим возраста 20 или 45 лет нужно сменить паспорт в течение 90 дней

В МВД напомнили, в какой срок россиянам нужно менять паспорт МВД: достигшим возраста 20 или 45 лет нужно сменить паспорт в течение 90 дней

Москва30 июн Вести.Достигшим возраста 20 или 45 лет россиянам нужно в течение 90 дней подать документы и фотографии для замены паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и незамедлительно обратиться в МВД России в случае утраты или хищения своего документа на территории РФ.

Документы и личные фотографии для выдачи (замены) паспорта по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть сданы гражданином Российской Федерации не позднее 90 календарных дней после наступления указанных обстоятельств сказали в пресс-службе МВД

Ранее в МВД сообщили, что несоблюдение требований к фотографии является основанием для отказа в приеме заявления о выдаче или замене паспорта.