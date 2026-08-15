Москва15 авгВести.Отсутствие паспорта или другого удостоверения само по себе не является нарушением, однако без документа могут возникнуть сложности в ситуациях, когда потребуется подтвердить личность. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
По его словам, отсутствие документа не влечет ответственности, но может создать неудобства при поездках, покупке билетов или взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.
Отсутствие документов не страшно, но сам по себе документ вам открывает многие двериотметил Васенин
Ранее представитель столичного главка МВД пояснил, что в паспорте обязательно должны стоять две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. К необязательным относятся сведения о браке и детях в возрасте до 14 лет.