В МВД объяснили, чем грозит отсутствие паспорта при себе МВД РФ: отсутствие паспорта не является нарушением

Москва15 авг Вести.Отсутствие паспорта или другого удостоверения само по себе не является нарушением, однако без документа могут возникнуть сложности в ситуациях, когда потребуется подтвердить личность. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, отсутствие документа не влечет ответственности, но может создать неудобства при поездках, покупке билетов или взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.

Отсутствие документов не страшно, но сам по себе документ вам открывает многие двери отметил Васенин

Ранее представитель столичного главка МВД пояснил, что в паспорте обязательно должны стоять две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. К необязательным относятся сведения о браке и детях в возрасте до 14 лет.