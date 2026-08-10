МВД: в паспорте должны быть данные о регистрации и воинской обязанности

В МВД назвали две обязательные отметки в паспорте гражданина России МВД: в паспорте должны быть данные о регистрации и воинской обязанности

Москва10 авг Вести.В паспорте гражданина России в обязательном порядке проставляются две отметки — о месте регистрации и воинской обязанности. Еще семь отметок можно внести по желанию. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Он подчеркнул в интервью ТАСС, что самостоятельно делать какие-либо записи в паспорте нельзя, поскольку он является основным документом гражданина России.

Конечно, там существуют обязательные отметки, их всего две сказал Васенин

Первая отметка содержит сведения о месте регистрации гражданина. Вторая касается воинской обязанности. По словам Васенина, ее ставят прежде всего мужчинам, а также женщинам, которые проходят военную службу.

К необязательным отметкам относятся сведения о браке, детях в возрасте до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих заграничных паспортах.

Васенин также рекомендовал не отказываться от отметки о ранее выданных паспортах. По его словам, она может пригодиться при обращении гражданина в государственные органы, когда требуется предоставить сведения о предыдущем документе.

Ранее россиян предупредили, что хранение фото паспорта в телефоне и пересылка его через мессенджеры несет серьезные риски. Злоумышленники могут использовать снимок для оформления микрозаймов или создания сторонних аккаунтов.