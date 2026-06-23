В МВД рассказали о требованиях к фото на паспорт

Может ли МВД отказать в оформлении паспорта из-за фото В МВД рассказали о требованиях к фото на паспорт

Москва23 июн Вести.Несоблюдение требований к фотографии является основанием для отказа в приеме заявления о выдаче или замене паспорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

Там подчеркнули, что снимок гражданина для российского паспорта должен соответствовать возрасту на день подачи заявления.

Фотография может быть черно-белой или цветной размером 35 x 45 мм с изображением лица без головного убора.

На фотографии человек изображается строго анфас и смотрящим прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом. … Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их говорится в сообщении

В МВД уточнили, что фотография на паспорт в головном уборе допускается, если религиозные убеждения гражданина не позволяют появляться на людях без него.

При этом головной убор не должен скрывать овал лица. Изображение должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей, пояснили правоохранители.