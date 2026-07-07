Москва7 июл Вести.Граждане России имеют законное право менять свою личную подпись без необходимости обязательной замены паспорта. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, причинами для изменения начертания могут стать травмы рук, особенности работы, требующей частого визирования документов, или иные личные обстоятельства.

Он её может сократить, может изменить, и она не обязательно должна соответствовать той подписи, которую человек поставил изначально в паспорте. Поэтому не нужно менять ни паспорт, ни подпись. Есть право поменять подпись, и нет обязанности менять при этом документы... У человека нет обязанности сохранять один и тот же образец подписи всю свою жизнь пояснил правовед

При этом Соловьёв предупредил, что существенные различия в подписях могут вызвать вопросы у сотрудников кредитных организаций или при оформлении гражданско-правовых сделок. В подобных ситуациях гражданину придётся объяснить причину несовпадения автографа с паспортным образцом.

В крайнем случае проводится соответствующая почерковедческая экспертиза, которая по определённым признакам подтверждает, что это подпись именно того человека, который её и поставил дополнил он

Для минимизации рисков при идентификации юрист рекомендовал указывать рядом с подписью фамилию, имя, отчество, дату и паспортные данные.