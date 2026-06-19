С 22 июня во Вьетнаме начнут действовать новые правила въезда АТОР: Вьетнам вводит обязательную электронную карту прибытия для туристов

Москва19 июн Вести.С 22 июня туристы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новое требование распространяется на все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Для въезда путешественникам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия заполнить анкету на портале Миграционной службы Вьетнама и получить QR-код для предъявления на паспортном контроле.

В анкете потребуется указать паспортные данные, сведения о визе, а также сроки и место пребывания в стране.

После успешного заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии говорится в сообщении

Требование касается всех иностранных граждан, в том числе россиян, въезжающих в страну по безвизовому режиму на срок до 45 дней и по электронным визам.

Исключение, отметили в пресс-службе АТОР, сделано для транзитных пассажиров, не пересекающих границу, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток во Вьетнам стремительно растет. По его словам, за первые месяцы 2026 года в страну было совершено уже 600 тысяч поездок.