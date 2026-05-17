Москва17 маяВести.На выставке в Зальцбурге был зафиксирован интерес австрийцев к российским внедорожникам "Нива".
Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, на одной из городских выставок, посвященной охоте и активному отдыху, была представлена отечественная продукция, в частности автомобили марки "Нива".
Черкашин отметил, что экспозиция привлекла большое количество посетителей, которые активно интересовались техническими характеристиками машин и задавали вопросы о возможности их приобретения на местном рынке.
Глава консульства также подчеркнул, что в Австрии сохраняется высокий уровень интереса к российской культуре, что особенно заметно во время проведения международных профессиональных форумов и иных мероприятий мирового масштаба.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в Роспатенте оформил патент на промышленный образец нового кроссовера "Нива".