В генконсульстве России рассказали об интересе Австрии к автомобилям "Нива" Генконсул РФ Черкашин: в Австрии заинтересовались российскими "Нивами"

Москва17 мая Вести.На выставке в Зальцбурге был зафиксирован интерес австрийцев к российским внедорожникам "Нива".

Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, на одной из городских выставок, посвященной охоте и активному отдыху, была представлена отечественная продукция, в частности автомобили марки "Нива".

Черкашин отметил, что экспозиция привлекла большое количество посетителей, которые активно интересовались техническими характеристиками машин и задавали вопросы о возможности их приобретения на местном рынке.

Глава консульства также подчеркнул, что в Австрии сохраняется высокий уровень интереса к российской культуре, что особенно заметно во время проведения международных профессиональных форумов и иных мероприятий мирового масштаба.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в Роспатенте оформил патент на промышленный образец нового кроссовера "Нива".