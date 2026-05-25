Посольство РФ: в Бельгии создают из России образ агрессора в Балтийском регионе

Власти Бельгии лепят из России образ агрессора в Балтийском регионе Посольство РФ: в Бельгии создают из России образ агрессора в Балтийском регионе

Москва25 мая Вести.Власти Бельгии стремятся слепить из России образ агрессора в Балтийском регионе и запугать европейцев, сообщает посольство РФ в Брюсселе.

Российские дипломаты обратили внимание, что руководство МИД Бельгии практически каждый день выступает с обвинениями в адрес России.

Из России старательно лепят образ "агрессора" в Балтийском регионе и – шире – запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО отмечается в сообщении дипмиссии РФ в ее Telegram-канале.

При этом в НАТО не скрывают агрессивных намерений против РФ, а ВСУ планируют свои атаки с территории стран Прибалтики, указали в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что дремучая русофобия никогда не приводила ни к чему хорошему.

…Чего добиваются бельгийские власти: выбиться в ЕС и НАТО в передовики антироссийского фронта, окончательно порушить двусторонние отношения? задались вопросом дипломаты

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что в порту Усть-Луга в Ленинградской области нашли прибывший из Бельгии газовоз со взрывчаткой на корпусе.