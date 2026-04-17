Посольство РФ в Бельгии обвинило ЕС в выдумывании поводов для милитаризации Дипмиссия РФ раскритиковала слова бельгийского генерала о угрозе "нападения"

Москва17 апр Вести.Российское посольство в Бельгии резко раскритиковало заявления начальника бельгийских вооруженных сил, генерала Фредерика Вансины о якобы готовящемся "нападении" России на Европейский союз.

Такие инсинуации вызывают крайнее недоумение и наводят на мысль, что с экспертно-аналитическим потенциалом в военном ведомстве Королевства большие проблемы рассказали в дипмиссии РИА Новости

В посольстве заявили, что бельгийские и европейские политики уже не знают, какой еще повод придумать, чтобы оправдать наращивание милитаризации Европы, которое, как подчеркивается, идет в ущерб интересам собственных граждан на фоне ухудшающейся экономической ситуации, в том числе в Бельгии.

Ранее Вансина призвал жителей ЕС готовиться к финансовым жертвам из‑за мнимой угрозы со стороны России и заявил, что Москва якобы признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии, хотя российская сторона никогда о таком образовании не сообщала и его не признавала.