Москва17 апрВести.В Европе не хотят слышать того, что Россия не ищет с ней войны. Так военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный прокомментировал в своем канале в MAX заявление главы вооруженных сил Бельгии генерала Фредерика Вансина.
Бельгийский генерал заявил о намерении ЕС продолжать поддержку Украины, чтобы сами европейцы даже без США к 2030 году успели подготовиться к военному противостоянию с Россией.
Маньяки какие-то. Главная проблема Европы в том, что она, теряя остатки политического рассудка, упорно не слышит того, что говорят из Москвы – Россия с Европой войны не ищетнаписал Поддубный
Тем временем в посольстве РФ в Гааге назвали договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве БПЛА еще одним шагом голландских властей в сторону военной эскалации.