Поддубный: ЕС не хочет услышать, что РФ не ищет с ним войны

Поддубный: Европа упорно не слышит, что Россия не ищет с ней войны Поддубный: ЕС не хочет услышать, что РФ не ищет с ним войны

Москва17 апр Вести.В Европе не хотят слышать того, что Россия не ищет с ней войны. Так военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный прокомментировал в своем канале в MAX заявление главы вооруженных сил Бельгии генерала Фредерика Вансина.

Бельгийский генерал заявил о намерении ЕС продолжать поддержку Украины, чтобы сами европейцы даже без США к 2030 году успели подготовиться к военному противостоянию с Россией.

Маньяки какие-то. Главная проблема Европы в том, что она, теряя остатки политического рассудка, упорно не слышит того, что говорят из Москвы – Россия с Европой войны не ищет написал Поддубный

Тем временем в посольстве РФ в Гааге назвали договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве БПЛА еще одним шагом голландских властей в сторону военной эскалации.