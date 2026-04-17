Москва17 апр Вести.Россия якобы признала "Нарвскую народную республику" в Эстонии, хотя Москва никогда не упоминала о каком‑либо подобном образовании. С таким утверждением выступил начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансина, передает газета Le Soir.

Вансина заявил, что российская риторика, по его мнению, остается воинственной и наступательной, при этом звучат заявления о необходимости вернуться к границам 1997 года, что подразумевает вывод Центральной Европы из НАТО.

Они только что признали "Нарвскую народную республику" в Эстонии сказал он

При этом такой республики в реальности не существует. В материале РИА Новости уточняется, что за последние месяцы в социальных сетях появились несколько сообществ, называющих себя "народными республиками" и связывающих себя с рядом прибалтийских городов, в том числе с Нарвой и Клайпедой. В этих группах состоят лишь несколько десятков человек, они публикуют фотографии городов с придуманной символикой - флагами, гербами и "паспортами" вымышленных "республик". Кто именно стоит за созданием этих сообществ - неизвестно.