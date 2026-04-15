Во Франции формируют из России образ врага Полковник Огар: во Франции придумывают нарратив для создания врага из России

Москва15 апр Вести.В головах французов формируют из России образ врага в угоду общей линии Евросоюза и НАТО. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший командующий французским контингентом в Косово, полковник в отставке Жак Огар.

По его словам, на это работают заявления высокопоставленных французских военных, а также соответствующая подача информации в СМИ.

Когда начальник французского Генерального штаба говорит: "Россия собирается вести с нами войну" — это абсурдно, это глупо. В то же время у него пять звезд на погонах, он вроде должен быть умным, но, думаю, тут есть небольшая проблема. И мы слышим то же самое от главы французского телевидения. Это смешно! Эти люди сейчас придумывают нарратив, который соответствует линии Европейского союза и НАТО отметил Жак Огар

Ранее внук бывшего французского президента, генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил: власти Франции наперекор международным нормам запрещают российским диппредставительствам оказывать поддержку задержанным в этой стране гражданам РФ.