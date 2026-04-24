Москва24 апр Вести.Президент России Владимир Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", которая посвящена 80-летию со дня рождения политика Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Путин осмотрел стенды в Центральном выставочном зале "Манеж", которые были посвящены жизни Жириновского и его политическим прогнозам. Всего экспозиция насчитывает более трех тысяч экспонатов, включая фотографии, личные вещи и письма политика.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отношениях Путина и Жириновского. Он рассказал, что политики уважали друг друга и могли вести содержательный диалог.