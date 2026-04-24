Москва24 апр Вести.Владимир Жириновский был уникальным политиком. Такую оценку основателю ЛДПР дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Жириновский был очень образованным человеком, о чем "многие забывают за полнотой его эмоциональных выступлений".

Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, о чем многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний сказал пресс-секретарь российского лидера

Песков добавил, что эти качества Жириновского его всегда впечатляли.

Ранее выставку, посвященную 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, посетил президент РФ Владимир Путин.