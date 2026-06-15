Москва15 июн Вести.Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил на открытое письмо режиссера Александра Сокурова и предложил переадресовать его руководству страны. Ответ Михалков опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает ИС "Вести".

Михалков выразил надежду, что озабоченность Сокурова, которую он выразил в открытом письме, услышат и ему ответят.

Я не ответил г-ну Сокурову на его первое письмо, потому что, как он сам честно признался, он этого ответа от меня не ждал. Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем. Что же касается второго его письма, то тут, как мне кажется, вообще произошла какая-то ошибка. В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит