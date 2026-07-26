Москва26 июл Вести.Министерству науки и высшего образования следует обратить внимание на инцидент с отказом в трудоустройстве бойца СВО в российский вуз. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что получил письмо от бойца, который до СВО работал доцентом в Самарском государственном университете путей сообщения СамГУПС.

Письмо, которое, я думаю, у любого нормального человека вызвало бы ярость до зубовного скрежета, до сжатия кулаков отметил Михалков

В своем послании ветеран СВО Ткаченко С.В. рассказал, что на протяжении 25 лет работал доцентом в СамГУПС, затем отправился на СВО, а в феврале 2026 года был списан по ранению.

После увольнения предпринял шаги для трудоустройства в Самарский государственный университет. Почти четыре месяца обивал высокие пороги, чтобы объявили конкурс. И моя мечта сбылась. Конкурс объявили. Однако кафедра, узнав, что я вернулся из СВО, единогласно проголосовала против моей кандидатуры. Та же ситуация повторилась и на ученом совете юридического факультета. Как видим, цели и задачи СВО, несмотря на все усилия нашего президента, являются чуждыми для профессорско-преподавательского состава прочитал фрагмент письма Михалков

Режиссер отметил, что на данную ситуацию следует обратить внимание профильному министерству.

Мне бы очень хотелось, чтобы об этом узнал министр науки и образования господин Фальков. Еще мне интересно, этот случай, страшный и уродливый, единичный или есть какая-то тенденция. Это важно знать. Легкомысленное отношение к такого рода явлениям иногда несет абсолютно непоправимые потери подчеркнул Михалков

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