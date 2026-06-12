Фонд "Защитники Отечества" займется поддержкой ветеранов СВО из приграничья Фонд "Защитники Отечества" будет помогать ветеранам из приграничья

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин расширил полномочия государственного фонда "Защитники Отечества". Согласно новому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, организация теперь обязана оказывать поддержку военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий в приграничных территориях.

Документ вносит изменения в ранее утвержденные задачи фонда.

Деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и уволенным с военной службы (службы, работы) гласит текст указа

В основном фонд помогает с получением документов, денежных выплат, социальных гарантий, обучения, а также оказывает юридическую и медицинскую помощь. По данным на апрель текущего года, организация отправила на переобучение 7,5 тыс. участников СВО.