Москва12 июнВести.Президент России Владимир Путин расширил полномочия государственного фонда "Защитники Отечества". Согласно новому указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, организация теперь обязана оказывать поддержку военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий в приграничных территориях.
Документ вносит изменения в ранее утвержденные задачи фонда.
Деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и уволенным с военной службы (службы, работы)гласит текст указа
В основном фонд помогает с получением документов, денежных выплат, социальных гарантий, обучения, а также оказывает юридическую и медицинскую помощь. По данным на апрель текущего года, организация отправила на переобучение 7,5 тыс. участников СВО.