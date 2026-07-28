Путин: нужно делать все, чтобы участники СВО ни в чем не нуждались

Путин поручил делать все, чтобы участники СВО ни в чем не нуждались Путин: нужно делать все, чтобы участники СВО ни в чем не нуждались

Москва28 июл Вести.Необходимо делать все, чтобы участники специальной военной операции ни в чем не нуждались. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Глава государства подчеркнул, что органы власти уже многое делают для поддержки российских военнослужащих и членов их семей. Он отметил, что это работу необходимо продолжать.

Здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости сказал Путин

Он добавил, что на любое проявление несправедливости необходимо моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать и замечать каждую мелочь.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России приняли более 170 законов для поддержки проведения специальной военной операции, ее участников и членов их семей.