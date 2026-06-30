Цивилева вошла в состав Совета при президенте РФ по нацпроектам

Путин включил главу фонда "Защитники Отечества" в Совет по нацпроектам Цивилева вошла в состав Совета при президенте РФ по нацпроектам

Москва30 июн Вести.Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева вошла в Совет при президенте РФ по национальным проектам. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" говорится в документе

Ранее Путин заявил, что Цивилева смогла собрать в своем фонде людей, которые занимаются своим делом искренне, от всего сердца.

Основная задача фонда "Защитники Отечества" – помощь ветеранам СВО и их семьям с получением мер поддержки и решением возникающих вопросов.