Москва9 июл Вести.Устроившему скандал после вопроса о неучастии в спецоперации первому заместителю председателя комитета Госдумы по обороне Алексею Журавлеву следует сдать мандат и заключить контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом заявила общественница Яна Поплавская.

Ранее в сети стали распространяться кадры интервью, на котором Журавлева спросили, почему человек, призывающий подписывать контракт с ВС РФ не находится на передовой. В ответ на это депутат заявил, что находится в Москве в связи с предстоящими выборами. Также он сказал, что поддерживает Донбасс еще с 2014 года и регулярно бывает на передовой, после этого начался скандал с нецензурными высказываниями.

Пусть сдаст мандат и подпишет контракт, как тысячи бойцов — они же на фронте, а не на Охотном ряду в Москве написала Поплавская в своем Telegram-канале

Общественница подчеркнула, что на СВО не позволили бы вести себя так, как на интервью.

5 июня Журавлев заявил, что само существование украинской индустрии беспилотников угрожает России. По его словам, пора уничтожить все пути доставки на Украину комплектующих для производства БПЛА, поступающие из Европы.