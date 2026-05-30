Москва30 маяВести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что "немецкие настроения" надо учитывать и не исключать возможность превентивного удара.
В комментарии "Ленте.ру" Журавлев заявил, что Германия "пока не готова к военным действиям", однако постепенно наращивает военное производство и угрожает издалека. По его мнению, следует учитывать "настроения" Германии.
Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городамзаявил Журавлев
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО и Евросоюз дадут совместный ответ России из-за беспилотника в Румынии. В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявлял, что никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. По его словам, Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки БПЛА.