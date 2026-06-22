Жалобу Тимура Иванова на отказ заключить контракт на СВО рассмотрит Мосгорсуд Мосгорсуд рассмотрит жалобу Тимура Иванова на решение военкомата по контракту

Москва22 июн Вести.Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова на отказ военкомата заключать с ним контракт о прохождении службы на СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Тимур Иванов пожаловался на Военный комиссариат Москвы и Минобороны РФ в связи с тем, что не получил ответа на просьбу заключить контракт. Однако столичный Мещанский суд отклонил иск, так как нашел в нем недостатки. После этого бывший замминистра подал апелляционную жалобу на решение Мещанского суда.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на отказ Военного комиссариата г. Москвы в заключении контракта с Тимуром Ивановым для прохождения службы на СВО пишет пресс-служба московских судов

Отмечается, что заседание назначили на 15 июля 2026 года.