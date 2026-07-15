Тимур Иванов не сможет отправиться на СВО - суд оставил в силе отказ военкомата

Суд отказал экс‑замминистра обороны Иванову в контракте для службы на СВО Тимур Иванов не сможет отправиться на СВО - суд оставил в силе отказ военкомата

Москва15 июл Вести.15 июля Московский городской суд рассмотрел жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Иванов обратился в апелляционный суд, после того как Военный комиссариат Москвы отказал ему в заключении контракта для службы на СВО.

Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения говорится в сообщении

Решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось, что Иванов подал жалобу на отказ военкомата заключать с ним контракт о прохождении службы на СВО. Однако столичный Мещанский суд отклонил иск, так как нашел в нем недостатки. После этого бывший замминистра подал апелляционную жалобу на решение Мещанского суда.